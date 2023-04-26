ЄС налагоджує звя’зок даними із Японією в обхід Росії

Європейський Союз почав виділяти кошти на прокладання нового оптоволоконного кабелю по дну Північного Льодовитого океану до Японії, щоб уникнути території Росії.

Про це пише NHK World Japan.

Фінансування становитиме понад 3 мільйони євро, або близько 3,5 мільйона доларів, у проєкті беруть участь фірми з Японії, США та Фінляндії.

Кабель пройде через північноамериканську частину Північного Льодовитого океану, він з'єднає Норвегію з Аляскою і північним японським островом Хоккайдо.

Спостерігачі кажуть, що ЄС інвестує в проект, щоб забезпечити новий маршрут передачі даних в Азію, оскільки зв'язки з Росією погіршуються.

Компанія Far North Fiber зазначає, що нинішні канали передачі даних між Японією і Європою включають маршрут, що перетинає Тихий океан, материкову частину США і Атлантику. Інший проходить через Південно-Східну Азію, Індійський океан і Близький Схід. Ще один перетинає Росію.

Підводні волоконно-оптичні кабелі забезпечують зв'язок для широкого спектру видів діяльності, включаючи онлайн-зустрічі, електронну комерцію та соціальні мережі.

Підприємство заявляє, що запланований новий маршрут зробить передачу даних більш ніж на 20% швидшою порівняно з каналами Тихого та Індійського океанів.

Ітан Берковіц, керівник підприємства і колишній мер Анкориджа, штат Аляска, сказав, що команда хоче завершити морське дослідження до наступного року і почати експлуатацію кабелю в 2026 році.

Нагадаємо, раніше Вашингтон запропонував союзникам по G7 заборонити весь експорт до Російської Федерації. Однак Євросоюз та Японія виступили проти такої ініціативи. В пропозиції йдеться про те, щоб замінити поточний режим секторальних санкцій проти Росії на повну заборону експорту з кількома винятками. Повна заборона на експорт включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.