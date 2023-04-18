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- ІТ та Телеком
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Yahoo тестує в Японії платіжну систему із розпізнаванням облич
Yahoo Japan тестує систему, яка дозволяє людям ходити за покупками без грошів, картки чи телефону.
Про це повідомляє NHK World Japan.
Система використовує розпізнавання обличчя. Компанія почала тестувати послугу в одному з магазинів у Токіо, де продаються продукти харчування та товари повсякденного вжитку.
Користувачі реєструють фотографії своїх облич на сайті для смартфонів і прив'язують свої особисті рахунки до сервісу безготівкових платежів. Роблячи покупки, вони сканують штрих-коди товарів, а потім демонструють своє обличчя пристрою розпізнавання. Коли система співставляє зображення із зареєстрованою фотографією, вона схвалює платіж.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Старший менеджер підрозділу ідентифікації Yahoo в Японії Йошіока Томохіко каже, що система, як очікується, покращить обіг клієнтів і зменшить операційне навантаження.
Нагадаємо, в Японії розглядають можливість впровадження технології штучного інтелекту в роботу уряду, зокрема чат-бот OpenAI ChatGPT. Умова: розробник має вирішити проблеми з конфіденційністю та кібербезпекою.