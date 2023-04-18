Yahoo тестирует в Японии платежную систему с распознаванием лиц

Yahoo Japan тестирует систему, позволяющую людям ходить за покупками без денег, карты или телефона.

Об этом сообщает NHK World Japan.

Система использует распознавание лица. Компания начала тестировать услугу в одном из магазинов Токио, где продаются продукты питания и товары повседневного потребления.

Пользователи регистрируют фотографии своих лиц на сайте для смартфонов и привязывают свои личные счета к сервису безналичных платежей. Совершая покупки, они сканируют штрих-коды товаров, а затем демонстрируют свое лицо устройству распознавания. Когда система сопоставляет изображение с зарегистрированной фотографией, одобряет платеж.

Старший менеджер подразделения идентификации Yahoo в Японии Йошиока Томохико говорит, что система, как ожидается, улучшит оборот клиентов и уменьшит операционную нагрузку.

Напомним, в Японии рассматривают возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в работу правительства, в частности, чат-бот OpenAI ChatGPT. Условие: разработчик должен решить проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.