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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Yahoo тестирует в Японии платежную систему с распознаванием лиц

япония

Yahoo Japan тестирует систему, позволяющую людям ходить за покупками без денег, карты или телефона.

Об этом сообщает NHK World Japan.

Система использует распознавание лица. Компания начала тестировать услугу в одном из магазинов Токио, где продаются продукты питания и товары повседневного потребления.

Пользователи регистрируют фотографии своих лиц на сайте для смартфонов и привязывают свои личные счета к сервису безналичных платежей. Совершая покупки, они сканируют штрих-коды товаров, а затем демонстрируют свое лицо устройству распознавания. Когда система сопоставляет изображение с зарегистрированной фотографией, одобряет платеж.

Старший менеджер подразделения идентификации Yahoo в Японии Йошиока Томохико говорит, что система, как ожидается, улучшит оборот клиентов и уменьшит операционную нагрузку.

Напомним, в Японии рассматривают возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в работу правительства, в частности, чат-бот OpenAI ChatGPT. Условие: разработчик должен решить проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.

Автор:
Михаил Шилин