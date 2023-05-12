ЕС проложит интернет-кабель через Черное море, чтобы обезопасить себя от России

В ЕС планируется проложить подводный интернет-кабель для улучшения связи с Грузией и уменьшения зависимости от линий, проходящих через Россию. В Европе растет обеспокоенность по поводу уязвимости инфраструктуры и возможности использования ее РФ для шпионажа.

Кабель стоимостью 45 млн. евро и протяженностью 1100 км будет проложен через международные воды в Черном море и должен соединить ЕС с Кавказом, пишет The Financial Times.

В программном документе Европейской комиссии указано, что данный проект имеет целью уменьшить зависимость Европы от проходящей через Россию наземной оптоволоконной связи.

Сообщается, что ЕС и Грузия совместно определили потребность в черноморском интернет-кабеле еще в 2021 году, однако война в Украине добавила толчок к проекту.

Интернет-кабели попали под пристальное внимание из-за того, что наземные линии связи и станции, через которые подводные кабели выходят на берег, считаются уязвимыми к шпионажу.

Издание отмечает, что обеспокоенность саботажем подводных кабелей и другой морской инфраструктуры также возросла после многочисленных взрывов на газопроводах Nord Stream в сентябре прошлого года, которые связывают с российскими судами. В 2021 и 2022 годах у побережья Норвегии были оборваны два кабеля, что вызвало беспокойство относительно злонамеренных атак.

Депутат Европарламента и глава делегации Европейского парламента из Китая Рейнхард Бутикофер сказал, что Россия подавала сигналы о своей готовности нацелиться на чувствительную инфраструктуру.

FT сообщает, что около 99% межконтинентального интернет-трафика передается через более 400 активных подводных кабелей общей протяженностью на 1,4 млн км.

Через территорию РФ проложены многие маршруты, по которым данные перемещаются между Азией и Европой, и являются неотъемлемой частью подключения в некоторых частях Азии и Кавказа, что и вызвало беспокойство некоторых политиков относительно чрезмерной зависимости от нации для подключения.

Через Россию проходят важные артерии Интернета. К примеру, так называемый кабель Dream пролегает 8700 км по территории Германии, Австрии, Словакии, Украины, России, Казахстана и Китая, и он принадлежит российскому оператору MegaFon. Другой, который называется Европа-Россия-Азия, посылает данные между Гонконгом и Франкфуртом через Россию примерно за 156 миллисекунд.

ЕС также планирует проложить отдельный электрический кабель по дну Черного моря в рамках программы Global Gateway, которая объединит Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном, чтобы укрепить безопасность блока.