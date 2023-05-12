ЄС прокладе інтернет-кабель через Чорне море, щоб убезпечити себе від Росії

В ЄС планують прокласти підводний інтернет-кабель для покращення зв’язку з Грузією та зменшення залежності від ліній, що проходять через Росію. В Європі зростає занепокоєння щодо вразливості інфраструктури, та можливості використання її РФ для шпигунства.

Кабель вартістю 45 млн євро і протяжністю 1100 км буде прокладений через міжнародні води в Чорному морі і повинен з’єднати ЄС із Кавказом, пише The Financial Times.

В програмному документі Європейської комісії вказано, що даний проєкт має на меті зменшити залежність Європи від наземного оптоволоконного зв’язку, що проходить через Росію.

Повідомляється, що ЄС та Грузія спільно визначили потребу в чорноморському інтернет-кабелі ще в 2021 році, однак війна в Україні додала поштовху проекту.

Інтернет-кабелі потрапили під пильну увагу через те, що наземні лінії зв’язку та станції, через які підводні кабелі виходять на берег, вважаються вразливими до шпигунства.

Видання наголошує, що занепокоєння щодо саботажу підводних кабелів та іншої морської інфраструктури також зросло після численних вибухів на газопроводах Nord Stream у вересні минулого року, які пов’язують з російськими суднами. У 2021 і 2022 роках біля узбережжя Норвегії було обірвано два кабелі, що викликало занепокоєння щодо зловмисних атак.

Депутат Європарламенту та голова делегації Європейського парламенту з Китаю Рейнхард Бютікофер, сказав, що Росія подавала сигнали про свою готовність націлитися на чутливу інфраструктуру.

FT повідомляє, що близько 99% міжконтинентального інтернет-трафіку передається через понад 400 активних підводних кабелів, загальною протяжністю на 1,4 млн км.

Через територію РФ прокладено багато маршрутів, якими дані переміщуються між Азією та Європою, і є невід’ємною частиною підключення в деяких частинах Азії та Кавказу, що і викликало занепокоєння деяких політиків щодо надмірної залежності від нації для підключення.

Через Росію проходять важливі артерії Інтернету. Наприклад, так званий кабель Dream пролягає 8700 км по території Німеччини, Австрії, Словаччини, України, Росії, Казахстану та Китаю, і він належить російському оператору MegaFon. Інший, який називається Європа-Росія-Азія, надсилає дані між Гонконгом і Франкфуртом через Росію приблизно за 156 мілісекунд.

ЄС також планує прокласти окремий електричний кабель по дну Чорного моря в рамках програми Global Gateway, який з’єднає Угорщину та Румунію з Грузією та Азербайджаном, щоб зміцнити безпеку блоку.