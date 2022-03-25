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- IT и Телеком
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Евросоюз ограничит возможности онлайн-рекламы для Google, Meta и других техногигантов
В ЕС согласовали инициативу Digital Markets Act, которая должна предотвратить доминирование технологических гигантов на цифровых рынках. Об этом сообщает Associated Press.
Новые правила лишат IT-компании возможности устанавливать своим продуктам и услугам более высокий рейтинг, чем у других производителей, и повторно использовать данные, которые получены с разных устройств.
Digital Markets Act предусматривает также более жесткие ограничения для таргетированной рекламы в различных мессенджерах и социальных сетях, которая служит важным источником дохода таким компаниям, как Google и Meta.
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Среди техногигантов первой прокомментировала возможное нововведение компания Apple, которая заявила, что некоторые части Digital Markets Act "создадут ненужные уязвимости в отношении конфиденциальности и безопасности для наших пользователей, в то время как другие запретят нам взимать плату за интеллектуальную собственность, в которую мы вкладываем большие средства".
Теперь предварительное соглашение должны одобрить два института Евросоюза.
Напомним, в США генерального директора Meta (Facebook) Марка Цукерберга и исполнительного директора Google Сундара Пичаи обвиняют в том, что они лично одобрили секретную сделку по монополизации рекламного рынка в интернете.
А шведская служба сравнения цен PriceRunner объявила, что подает в суд на Google на сумму 2,1 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов). Это связано с решением европейского суда, который постановил, что Google нарушил антимонопольное законодательство ЕС.
Фото: ua.depositphotos.com