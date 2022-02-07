Иск против Google на $2,4 млрд: шведский сервис сравнения цен PriceRunner обвинил гиганта в "монопольном положении"

Шведская служба сравнения цен PriceRunner объявила, что подает в суд на Google на сумму 2,1 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов). Это связано с решением европейского суда, который постановил, что Google нарушил антимонопольное законодательство ЕС, сообщает engadget.

В ноябре 2021 года Общий суд Европейского Союза поддержал решение оштрафовать Google на рекордные 2,42 миллиарда евро (2,8 миллиарда долларов США) за неконкурентные практики в продвижении собственного сервиса в сфере онлайн-покупок.

"Мы требуем компенсации за ущерб, который Google наносил нам в течение многих лет, но также рассматриваем этот иск как борьбу за потребителей, чрезвычайно пострадавших от нарушения Google закона о конкуренции в течение последних четырнадцати лет", — заявил генеральный директор PriceRunner Микаэль Линдаль.

В компании утверждают, что Google имеет "монопольное положение" в Европе, добавив, что он до сих пор не выполнил решение Комиссии ЕС и "злоупотребляет своим доминирующим положением". Таким образом, по мнению руководства PriceRunner, и другие сервисы не получают трафик и прибыль, а отсутствие конкуренции наносит ущерб потребителям.

"Поскольку нарушение все еще актуально, сумма ущерба в иске будет значительно выше", — говорится в сообщении.

Google проиграл свою первую апелляцию на штраф ЕС, но в прошлом месяце подал еще одну, заявив, что "мы считаем, что есть сферы, нуждающиеся в юридическом разъяснении со стороны Европейского суда". Google пока не комментировал иск со стороны PriceRunner.

Ранее французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных CNIL оштрафовало компанию Alphabet на рекордные 150 миллионов евро за то, что интернет-пользователям было сложно отказываться от онлайн-трекеров, известных как файлы cookie. Наблюдательный орган заявил, что обнаружил, что веб-сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют легко отказаться от файлов cookie, ссылаясь на платформу потокового видео Google.

А сумма неустойки, которую российский суд назначил компании Google по иску телеканала "Царьград", может превысить 500 триллионов долларов, что больше, чем объем всего мирового богатства. Компания попросила на время рассмотрения дела приостановить начисление неустойки, которую назвала беспрецедентной для судебной практики РФ.