Євросоюз обмежить можливості онлайн-реклами для Google, Meta та інших техногігантів

У ЄС погодили ініціативу Digital Markets Act, яка має запобігти домінуванню технологічних гігантів на цифрових ринках. Про це повідомляє Associated Press.

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Нові правила позбавлять IT-компанії можливості встановлювати своїм продуктам та послугам більш високий рейтинг, ніж у інших виробників, та повторно використовувати дані, отримані з різних пристроїв.

Digital Markets Act передбачає також жорсткіші обмеження для таргетованої реклами в різних месенджерах і соціальних мережах, яка служить важливим джерелом доходу таким компаніям, як Google і Meta.

Порушникам загрожують величезні штрафи.

Серед техногігантів першою прокоментувала можливе нововведення компанія Apple, яка заявила, що деякі частини Digital Markets Act створять непотрібні вразливості щодо конфіденційності та безпеки для наших користувачів, тоді як інші заборонять нам стягувати плату за інтелектуальну власність, в яку ми вкладаємо великі кошти".

Тепер попередню угоду мають схвалити два інститути Євросоюзу.

Нагадаємо, у США генерального директора Meta (Facebook) Марка Цукерберга та виконавчого директора Google Сундара Пічаї звинувачують у тому, що вони особисто схвалили секретну угоду щодо монополізації рекламного ринку в інтернеті.

А шведська служба порівняння цін PriceRunner оголосила, що подає до суду Google на суму 2,1 мільярда євро (2,4 мільярда доларів). Це пов'язано з рішенням європейського суду, який ухвалив, що Google порушив антимонопольне законодавство ЄС.

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