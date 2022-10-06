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Facebook обновляет настройки ленты
Социальная сеть Facebook начала тестировать новые настройки ленты. Нововведения позволят вручную выбирать, какие посты хочется видеть чаще.
Об этом сообщает Search Engine Land.
Отмечается, что Facebook планирует добавить кнопки "Показывать больше" и "Показывать меньше" к публикациям людей и сообществ, с которыми связан пользователь, а также к рекомендованным публикациям.
Соцсеть тестирует настройки, позволяющие выбирать, сколько контента пользователь хочет видеть в ленте от друзей, семьи и групп.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Новые функции можно найти в разделе "Настройка канала" учетной записи.
Новые инструменты настроек позволят пользователю показывать большую или меньшую часть контента, предложенного на основе платформы искусственного интеллекта.
Отметим, что социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, в июле сообщила о первом в своей истории падении дохода, зафиксированном по итогам второго квартала.