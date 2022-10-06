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Категория
IT и Телеком
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Facebook обновляет настройки ленты

Facebook обновляет настройки ленты

Социальная сеть Facebook начала тестировать новые настройки ленты. Нововведения позволят вручную выбирать, какие посты хочется видеть чаще.

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Об этом сообщает Search Engine Land.

Отмечается, что Facebook планирует добавить кнопки "Показывать больше" и "Показывать меньше" к публикациям людей и сообществ, с которыми связан пользователь, а также к рекомендованным публикациям.

Соцсеть тестирует настройки, позволяющие выбирать, сколько контента пользователь хочет видеть в ленте от друзей, семьи и групп.

Новые функции можно найти в разделе "Настройка канала" учетной записи.

Новые инструменты настроек позволят пользователю показывать большую или меньшую часть контента, предложенного на основе платформы искусственного интеллекта.

Отметим, что социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, в июле сообщила о первом в своей истории падении дохода, зафиксированном по итогам второго квартала.

Автор:
Светлана Манько