Meta отключила сеть, распространяющую пропаганду РФ о вторжении в Украину

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, разоблачила масштабную сеть дезинформации РФ, которая маскировалась под известные западные издания с целью посеять раздор среди европейцев в отношении Украины.

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Об этом сообщает AP.

Отмечается, что компания Meta заявила, что обнаружила и сделала невозможным дальнейшее проведение операции по дезинформации, прежде чем она смогла завоевать большую аудиторию.

Но в Facebook заявили, что это было крупнейшее и самое сложное российское пропагандистское мероприятие, которое удалось обнаружить с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале этого года.

В операции участвовало более 60 вебсайтов, созданных для имитации ведущих новостных сайтов, таких как британское издание The Guardian и немецкое Der Spiegel.

Однако вместо настоящих новостей, которые сообщали эти СМИ, фейковые сайты содержали ссылку на российскую пропаганду и дезинформацию об Украине.

Более 1600 фейковых аккаунтов в Facebook использовались для распространения пропаганды среди аудитории в Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украине.

Поддельные аккаунты в социальных сетях затем использовали для распространения ссылок на фейковые новости и другие пророссийские посты и видео в Facebook и Instagram, а также на других платформах, в частности Telegram и Twitter. Сеть была активна все лето.

"Несколько раз контент распространялся на официальных страницах посольств России в Европе и Азии в Facebook", - сказал директор отдела предотвращения угроз Meta Дэвид Агранович.

Он также добавил, что это, "пожалуй, самая большая и сложная операция россиян, которую мы сорвали с начала войны в Украине".

Деятельность сети первыми заметили журналисты-расследователи Германии. Когда Meta начала расследование, оказалось, что автоматизированные системы Facebook уже удалили множество фальшивых аккаунтов, за которыми следили тысячи людей.

В компании Meta допускают, что в пропагандистскую сеть были вовлечены российские дипломаты и что операция основывалась на сложной тактике, включая использование нескольких языков и тщательно созданных сайтов-самозванцев.

С начала полномасштабной войны в феврале страна-агрессор РФ использовала онлайн-дезинформацию и теории заговора, чтобы ослабить международную поддержку Украины.

Платформы социальных сетей и европейские правительства пытались предотвратить распространение пропаганды и дезинформации Кремля, однако в ответ на эти действия Россия начала менять тактику.

Отметим, Российские спецслужбы используют дезинформацию, чтобы настроить поляков против украинских беженцев.

Именно поэтому дочерняя компания Google начинает кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии на основе исследований психологов из двух британских университетов.