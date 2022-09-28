Meta відключила мережу, що поширювала пропаганду РФ про вторгнення в Україну

Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, викрила масштабну мережу дезінформації РФ, яка маскувалась під відомі західні видання із метою посіяти розбрат серед європейців у ставленні щодо України.

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Про це повідомляє AP.

Зазначається, що компанія Meta заявила, що виявила та унеможливила подальше проведення операції з дезінформації, перш ніж вона змогла завоювати велику аудиторію.

Але у Facebook заявили, що це був найбільший і найскладніший російський пропагандистський захід, який вдалося виявити з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому цього року.

В операції брали участь понад 60 вебсайтів, створених для імітації провідних новинних сайтів, таких як британське видання The Guardian та німецьке Der Spiegel.

Однак замість справжніх новин, які повідомляли ці ЗМІ, фейкові сайти містили посилання на російську пропаганду та дезінформацію про Україну.

Понад 1600 фейкових акаунтів у Facebook використовувалися для поширення пропаганди серед аудиторії в Німеччині, Італії, Франції, Великобританії та Україні.

Підроблені облікові записи в соціальних мережах потім використовували для поширення посилань на фейкові новини та інші проросійські пости та відео у Facebook та Instagram, а також на інших платформах, зокрема Telegram і Twitter. Мережа була активною все літо.

«Кілька разів контент операції поширювався на офіційних сторінках посольств росії в Європі та Азії у Facebook», - сказав директор відділу запобігання загрозам Meta Девід Агранович.

Він також додав, що це, «мабуть, найбільша і найскладніша операція росіян, яку ми зірвали з початку війни в Україні».

Діяльність мережі першими помітили журналісти-розслідувачі в Німеччині. Коли Meta почала розслідування, виявилося, що автоматизовані системи Facebook уже видалили багато фальшивих облікових записів, за якими стежили тисячі людей.

У компанії Meta допускають, що до пропагандистської мережі були залучені російські дипломати і що операція ґрунтувалася на складній тактиці, включаючи використання кількох мов і ретельно створених сайтів-самозванців.

З початку повномасштабної війни в лютому країна-агресор РФ використовувала онлайн-дезінформацію та теорії змови, щоб послабити міжнародну підтримку України.

Платформи соціальних мереж та європейські уряди намагалися запобігти поширенню пропаганди та дезінформації Кремля, однак у відповідь на ці дії Росія почала змінювати тактику.

Зазначимо, Російські спецслужби використовують дезінформацію, щоб настроїти поляків проти українських біженців.

Саме тому дочірня компанія Google розпочинає кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії на основі досліджень психологів із двох британських університетів.