Facebook оновлює налаштування стрічки

Соціальна мережа Facebook почала тестувати нові налаштування стрічки. Нововведення дозволять вручну вибирати, які пости хочеться бачити частіше.

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Про це повідомляє Search Engine Land.

Зазначається, що Facebook планує додати кнопки "Показувати більше" і "Показувати менше" до публікацій людей та спільнот, з якими пов'язаний користувач, а також до рекомендованих публікацій.

Наразі соцмережа тестує налаштування, що дозволять вибирати, скільки контенту користувач хоче бачити у стрічці від друзів і родини та груп.

Нові функції можна знайти в розділі "Налаштування каналу" свого облікового запису.

Зазначається, що нові інструменти налаштувань дозволять користувачу показувати більшу чи меншу частину контенту, запропонованого на основі платформи штучного інтелекту.

Зазначимо, соціальна мережа Facebook, що належить компанії Meta, в липні повідомила про перше в своїй історії падіння доходу, що зафіксували за підсумками другого кварталу.