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IT и Телеком
Дата публикации

Google приостановит создание изображений людей ИИ Gemini: в чем причина

Google приостановит создание изображений людей ИИ Gemini: в чем причина
Фото: Depositphotos

Google приостанавливает работу своего инструмента искусственного интеллекта Gemini, создающего изображения людей после обнаружения неточностей в некоторых исторических изображениях, сгенерированных моделью.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее в феврале Google начал предлагать генерацию изображений с помощью своих моделей Gemini, однако в последние несколько дней пользователи в соцсетях отметили, что модель ИИ создает исторические изображения, которые иногда бывают неточными. К примеру, отцы-основатели США почему-то оказались с другим цветом кожи.

"Мы знаем, что Gemini допускает неточности в некоторых исторических изображениях", – заявили в Google.

Компания опубликовала заявление, в котором сообщила, что приостанавливает работу функции Gemini для создания изображений людей и вскоре снова выпустит "улучшенную" версию.

Напомним, Google запустил новый генеративный искусственный интеллект Gemini в начале декабря 2023 года. Он будет впервые работать непосредственно на мобильных телефонах, что стало прорывом в усилиях технологической компании противостоять конкурентам, таким как OpenAI. А в середине февраля Gemini стал доступен на Android и iOS через специальное приложение.

Также сообщалось, что Google выпустил обновленную модель Gemini 1.5 Pro, которая может обрабатывать большее количество текста, чем продукты конкурентов, а также видео.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко