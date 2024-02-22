Google призупинить створення зображень людей ШІ Gemini: в чому причина

Google призупиняє роботу свого інструменту штучного інтелекту Gemini, який створює зображення людей, після виявлення неточностей у деяких історичних зображеннях, згенерованих моделлю.

Про це повідомило агентство Reuters.

Раніше у лютому Google почав пропонувати генерацію зображень за допомогою своїх моделей Gemini, однак в останні кілька днів користувачі у соцмережах зазначили, що модель ШІ створює історичні зображення, які іноді бувають неточними. Наприклад, батьки-засновники США чомусь виявилися з іншим кольором шкіри.

"Ми знаємо, що Gemini робить неточності в деяких історичних зображеннях", - заявили в Google.

Компанія опублікувала заяву, в якій повідомила, що призупиняє роботу функції Gemini для створення зображень людей і незабаром знову випустить "покращену" версію.

We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement. pic.twitter.com/RfYXSgRyfz — Google Communications (@Google_Comms) February 21, 2024

Нагадаємо, Google запустив новий генеративний штучний інтелект Gemini на початку грудня 2023 року. Він вперше працюватиме безпосередньо на мобільних телефонах, що стало проривом у зусиллях технологічної компанії протистояти конкурентам, таким як OpenAI. А у середині лютого Gemini став доступним на Android та iOS через спеціальний застосунок.

Також повідомлялося, що Google випустив оновлену модель Gemini 1.5 Pro, яка може обробляти більшу кількість тексту, ніж продукти конкурентів, а також відео.

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