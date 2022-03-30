Иск на 5,5 млрд евро: в Нидерландах фонд защиты прав потребителей подает в суд на Apple

Нидерландский фонд защиты прав потребителей потребует в Окружном суде Амстердама возместить ущерб, который, по его заявлению, понесли покупатели iPhone или iPad из-за высоких гонораров разработчиков App Store. Об этом сообщает engadget.com.

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Фонд обвиняет Apple в монополистическим поведении. "Коллективный иск" подан от имени любых владельцев iPhone или iPad в ЕС, которые загрузили платное приложение или совершили покупки в приложении.

Истец утверждает, что гонорары разработчиков Apple перекладывались на потребителей в виде более высоких цен.

"Разработчики приложений вынуждены перекладывать на потребителей повышенные расходы, вызванные монополистической практикой Apple и несправедливыми условиями", — утверждают в фонде.

В организации просят потребителей из ЕС, которые приобрели приложение в Apple App Store или совершили покупку в приложении с сентября 2009 года, присоединиться к этой жалобе.

В начале 2022 года в Нидерландах антимонопольный орган оштрафовал корпорацию Apple на 5 миллионов евро ($5,65 миллиона) из-за нарушений способа оплаты в App Store.

Предыдущий раз Apple обязали уплатить значительный штраф в Италии. В ноябре 2021 года Антимонопольный комитет Италии решил, что компании Amazon и Apple совершили сговор при продаже наушников — компании оштрафовали на общую сумму более 200 млн евро.