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Позов на 5,5 млрд євро: у Нідерландах фонд захисту прав споживачів подає до суду на Apple

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iPhone з додатками. Фото: https://pixabay.com

Нідерландський фонд захисту прав споживачів вимагатиме в Окружному суді Амстердама відшкодувати збитки, які, за його заявою, зазнали покупці iPhone або iPad через високі гонорари розробників App Store. Про це повідомляє engadget.com.

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Фонд звинувачує Apple у монополістичній поведінці. "Колективний позов" подано від імені будь-яких власників iPhone або iPad в ЄС, які завантажили платну програму або здійснили покупки в програмі.

Позивач стверджує, що гонорари розробників Apple перекладалися на споживачів у вигляді найвищих цін.

"Розробники додатків змушені перекладати на споживачів підвищені витрати, спричинені монополістичною практикою Apple та несправедливими умовами", — стверджують у фонді.

В організації просять споживачів з ЄС, які придбали програму в Apple App Store або здійснили покупку в додатку з вересня 2009 року, приєднатися до цієї скарги.

На початку 2022 року в Нідерландах антимонопольний орган оштрафував корпорацію Apple на 5 мільйонів євро ($5,65 мільйона) через порушення способу оплати App Store.

Попереднього разу Apple зобов'язали сплатити значний штраф в Італії. У листопаді 2021 року Антимонопольний комітет Італії вирішив, що компанії Amazon і Apple вчинили змову під час продажу навушників — компанії оштрафували на загальну суму понад 200 млн євро.

Автор:
Сергій Горєлов