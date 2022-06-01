IT-индустрия в Украине упала на 5-10% и до конца года заработает на $1,5 млрд меньше

После начала полномасштабной российско-украинской войны экспортная IT-индустрия просела на 5%, внутренняя — еще больше, но на нее приходилась небольшая доля.

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Об этом заявил старший вице-президент по стратегии и технологии компании GlobalLogic Андрей Яворский в ходе встречи IT Media Club.

"Условно, вся IT-индустрия упала процентов на десять. Соответственно, было 2 млрд долл — сейчас 1,7-1,8 млрд долл. Если все останется стабильным, мы не ожидаем дальнейшего падения. Но оно возможно — поток новых проектов довольно слабый. Если мы пессимистично посмотрим, то индустрия сгенерирует порядка 7 млрд долл до конца года", — резюмировал Яворский.

По его прогнозам уровень развития IT-сферы достигнет показателей 2021 года до конца 2022-го, но при условии что нынешняя ситуация не будет кардинально меняться в худшую сторону. А вот потенциал 2022 года, который был до 24 февраля, IT-индустрия не сможет достичь до конца года.

"Если б не было войны мы бы заработали 8,5 млрд долл. Я хочу верить, что индустрия сильно падать не будет и мы сделаем не 7, а 7,5 млрд" — отметил Яворский.

Он добавил, что у телеком-операторов есть убытки, но они связаны с пострадавшей инфраструктурой, а не с трафиком или подобными вещами.

Напомним, что по данным опроса портала DOU, к концу марта 61% украинских IT-специалистов, в том числе 80% киевских, покинули свои дома и переехали в более безопасные места, в том числе за границу.

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