Правительство Украины будет помогать IT-бизнесу с бронированием специалистов, - Минэкономики

Правительство Украины будет помогать IT-бизнесу решать вопросы бронирования специалистов, имеющих особую ценность для компаний ради поддержки отрасли и всей экономики государства.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с Ассоциацией ИТ Ukraine.

"В рабочем порядке будем помогать решать проблемные вопросы. В частности, по бронированию специалистов, имеющих особую ценность для предприятий. Наша задача – сохранить и поддержать сектор IT как один из наиболее динамичных и перспективных, что будет иметь огромное значение после нашей победы в процессе восстановления Украины", - сказала министр экономики.

Она также отметила, что государство заинтересовано в дальнейшем развитии IT-сферы, обладающей огромным экспортным потенциалом.

"После российского вторжения украинские IT-предприятия сохранили 95% объемов контрактов, то есть успешно адаптировались к чрезвычайно сложным условиям. Еще 77% компаний получили новых клиентов во время войны. Результаты работы IТ-отрасли – $2 млрд за 1 квартал 2022 года. Это самый высокий показатель по экспорту компьютерных услуг за всю историю рынка", - говорится в сообщении.

В Минэкономики также отметили мощную поддержку со стороны IT-специалистов для обороны государства. 3% сотрудников IТ-компаний присоединились к ВСУ, еще 9% стали частью всемирного киберфронта против агрессора.

В частности, ежемесячно предприятия отрасли платят 222 млн грн налогов, четверть из них сделали это наперед, что принесло бюджету дополнительные 165 млн грн.

Напомним, экспортная IT-индустрия обеспечила в январе-марте рекордные поступления в бюджет Украины 2 миллиарда долларов, несмотря на военное состояние, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнеса и команд. При этом аналогичный показатель в 2021 году составил 1,44 миллиарда долларов.