Уряд України допомагатиме IT-бізнесу з бронюванням фахівців, - Мінекономіки

Уряд допомагатиме IT-бізнесу вирішувати питання щодо бронювання фахівців, які мають особливу цінність для компаній задля підтримки галузі та всієї економіки держави.

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Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з Асоціацією ІТ Ukraine.

“В робочому порядку будемо допомагати вирішувати проблемні питання. Зокрема, щодо бронювання спеціалістів, які мають особливу цінність для підприємств. Наше завдання – зберегти та підтримати сектор IT, як один з найбільш динамічних та перспективних, що матиме величезне значення після нашої перемоги в процесі відбудови України”, - сказала міністр економіки.

Вона також зауважила, що держава зацікавлена в подальшому розвитку IT-сфери, яка має величезний експортний потенціал.

"Після російського вторгнення українські IT-підприємства зберегли 95% обсягів контрактів, тобто успішно адаптувалися до надзвичайно складних умов. Ще 77% компаній отримали нових клієнтів під час війни. Результати роботи ІТ-галузі – $2 млрд за 1 квартал 2022 року. Це найвищий показник з експорту комп’ютерних послуг за всю історію ринку", - йдеться у повідомлені.

У Мінекономіки також наголосили на потужній підтримці з боку IT-фахівців для оборони держави. 3% співробітників ІТ-компаній приєднались до ЗСУ, ще 9% – стали частиною всесвітнього кіберфронту проти агресора.

Зокрема, щомісячно підприємства галузі сплачують 222 млн грн податків, чверть з них зробила це наперед, що принесло бюджету додаткові 165 млн грн.

Нагадаємо, експортна IT-індустрія забезпечила в січні-березні рекордні надходження в бюджет України 2 мільярди доларів, попри воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію бізнесу та команд. При цьому аналогічний показник у 2021 році становив 1,44 мільярда доларів.