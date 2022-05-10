Експорт IT-послуг з України в І кварталі досяг рекордного обсягу, незважаючи на війну

Експортна IT-індустрія забезпечила в січні-березні рекордні 2 мільярди доларів, незважаючи на військовий стан, мобілізацію, вимушену релокацію бізнесу та команд. При цьому, як повідомляє з посиланням на дані Національного банку України асоціація IT Ukraine, аналогічний показник у 2021 році становив 1,44 мільярда доларів.

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Зазначається, що стрімке зростання індустрії тривало до самої війни і в лютому 2022 року досягло найвищого за всю історію українського IT-ринку щомісячного показника експорту – 839 мільйонів доларів (при 480 мільйонах доларів за аналогічний період 2021 року).

"В нових військових реаліях індустрії вдалося консолідуватися та швидко переформатуватися завдяки антикризовим бізнес-планам. Більшість компаній зберегли клієнтів та обсяги своїх контрактів. Завдяки цьому, галузь залишається фінансово стабільною, забезпечує регулярні валютні надходження до економіки України і державного бюджету, та сплачує податки наперед", - кажуть в асоціації.

Так, у березні галузь зберегла майже 96% обсягу експорту комп'ютерних послуг (522 мільйони доларів проти 546 мільйонів рік тому). Зазначимо, що за даними опитування самої IT Ukraine, через місяць після початку війни, тобто в кінці березня, повністю зберігали свій портфель замовлень лише 37% українських IT-компаній.

В асоціації наголошують, що обумовлене війною скорочення валютної виручки в березні лише на 38% порівняно з рекордним показником лютого, а також на тлі падіння інших експортних галузей на 50-60% демонструє запас стійкості IT-індустрії.

Нагадаємо також, що за даними опитування порталу DOU, до кінця березня 61% українських IT-фахівців, у тому числі 80% київських, покинули свої домівки та переїхали у безпечніші місця, зокрема за кордон.

Джерело фото: ua.depositphotos.com