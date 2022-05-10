Экспорт IT-услуг из Украины в I квартале достиг рекордного объема, несмотря на войну

Экспортная IT-индустрия обеспечила в январе-марте рекордные 2 миллиарда долларов, несмотря на военное положение, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнеса и команд. При этом, как сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины ассоциация IT Ukraine, аналогичный показатель в 2021 году составил 1,44 миллиарда долларов.

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Отмечается, что стремительный рост индустрии продолжался до самой войны и в феврале 2022 года достиг наивысшего за всю историю украинского IT-рынка ежемесячного показателя экспорта – 839 миллионов долларов (при 480 миллионах долларов за аналогичный период 2021 года).

"В новых военных реалиях индустрии удалось консолидироваться и быстро переформатироваться благодаря антикризисным бизнес-планам. Большинство компаний сохранило клиентов и объемы своих контрактов. Благодаря этому отрасль остается финансово стабильной, обеспечивает регулярные валютные поступления в экономику Украины и государственный бюджет и платит налоги заранее", - говорят в ассоциации.

Так, в марте отрасль сохранила почти 96% объема экспорта компьютерных услуг (522 миллиона долларов против 546 миллионов годом ранее). Отметим при этом, что по данным опроса самой IT Ukraine, спустя месяц после начала войны, то есть к концу марта, полностью сохранили свой портфель заказов лишь 37% украинских IT-компаний.

В ассоциации подчеркивают, что обусловленное войной сокращение валютной выручки в марте всего на 38% по сравнению с рекордным показателем февраля, а также на фоне падения других экспортных отраслей на 50-60%, демонстрирует запас устойчивости IT-индустрии.

Напомним также, что по данным опроса портала DOU, к концу марта 61% украинских IT-специалистов, в том числе 80% киевских, покинули свои дома и переехали в более безопасные места, в том числе за границу.

Источник фото: ua.depositphotos.com