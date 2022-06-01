IT-індустрія в Україні впала на 5-10% і до кінця року заробить на $1,5 млрд менше

Після початку повномасштабної російсько-української війни експортна IT-індустрія просіла на 5%, внутрішня — ще більше, але на неї припадала невелика частка.

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Про це заявив старший віце-президент зі стратегії та технології компанії GlobalLogic Андрій Яворський у ході зустрічі IT Media Club.

"Умовно, вся IT-індустрія впала відсотків на десять. Відповідно, було 2 млрд дол - зараз 1,7-1,8 млрд дол. Якщо все залишиться стабільним, ми не очікуємо подальшого падіння. Але воно можливе - потік нових проектів досить слабкий. Якщо ми песимістично подивимося, то промисловість згенерує близько 7 мільярдів доларів до кінця року", - резюмував Яворський.

За його прогнозами рівень розвитку IT-сфери досягне показників 2021 року до кінця 2022-го, але за умови, що нинішня ситуація не буде кардинально змінюватися на гірший бік. А ось потенціал 2022 року, який був до 24 лютого, ІТ-індустрія не зможе досягти до кінця року.

"Якби не було війни, ми б заробили 8,5 млрд дол. Я хочу вірити, що індустрія сильно падати не буде і ми зробимо не 7, а 7,5 млрд", - зазначив Яворський.

Він додав, що телеком-оператори мають збитки, але вони пов'язані з постраждалою інфраструктурою, а не з трафіком або подібними речами.

Нагадаємо, що за даними опитування порталу DOU, до кінця березня 61% українських IT-фахівців, у тому числі 80% київських, покинули свої будинки та переїхали у безпечніші місця, зокрема за кордон.

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