Как отличить легальный колл-центр от мошеннического "офиса"

Легальный контактный центр зарабатывает на предоставлении реальных услуг бизнеса, в то время как мошеннический "офис" получает доход из денег обманутых людей. Для работника и потенциальной жертвы существует несколько признаков, которые помогают отличить эти модели.

Легальный контактный центр зарабатывает на предоставлении реальных услуг бизнеса, в то время как мошеннический "офис" получает доход из денег обманутых людей. Для работника и потенциальной жертвы есть несколько признаков, помогающих отличить эти модели.

Об этом говорится в статье Dilo "Колл-центры здорового человека: кто в Украине зарабатывает на сервисе, а кто на обмане".

Легальный колл-центр имеет понятного работодателя и заказчика. Оператор знает, какую компанию представляет, что предлагает клиенту и за что получает зарплату или бонус.

Мошеннические "офисы" могут требовать от работников представляться сотрудниками банков, полиции, инвестиционных компаний или международных организаций, к которым они на самом деле не имеют отношения.

Еще один характерный признак — просьба перевести деньги на якобы "безопасный" счет, сообщить секретные банковские данные или код подтверждения, вложить средства в "гарантированную прибыльную" инвестицию или заплатить за возврат денег, утраченных из-за предыдущего мошенничества.

Для соискателя работы важно выяснить, кто является юридическим работодателем, какую компанию будет представлять оператор, что покупает клиент и как формируется вознаграждение. Предложение работать под вымышленным именем или скрывать реальные цели звонка является серьезным сигналом риска.

Клиентам в случае сомнительного звонка следует прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или другим учреждением через его официальный номер. Национальный банк также советует никому не сообщать PIN-коды, CVV, пароли и коды подтверждения сделок.

Напомним, в Киеве разоблачили мошеннический колцентр, участники которого, по данным полиции, обманули граждан США более чем на $500 тыс.