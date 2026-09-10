Як відрізнити легальний колцентр від шахрайського "офісу"

Легальний контактний центр заробляє на наданні реальних послуг бізнесу, тоді як шахрайський "офіс" отримує дохід із грошей ошуканих людей. Для працівника та потенційної жертви є кілька ознак, які допомагають відрізнити ці моделі.

Легальний контактний центр заробляє на наданні реальних послуг бізнесу, тоді як шахрайський "офіс" отримує дохід із грошей ошуканих людей. Для працівника та потенційної жертви є кілька ознак, які допомагають відрізнити ці моделі.

Про це йдеться у статті Dilo "Колцентри здорової людини: хто в Україні заробляє на сервісі, а хто на обмані".

Легальний колцентр має зрозумілого роботодавця та замовника. Оператор знає, яку компанію представляє, що саме пропонує клієнту та за що отримує зарплату або бонус.

Шахрайські "офіси" натомість можуть вимагати від працівників представлятися співробітниками банків, поліції, інвестиційних компаній або міжнародних організацій, до яких вони насправді не мають стосунку.

Ще одна характерна ознака — прохання переказати гроші на нібито "безпечний" рахунок, повідомити секретні банківські дані чи код підтвердження, вкласти кошти в "гарантовано прибуткову" інвестицію або заплатити за повернення грошей, втрачених через попереднє шахрайство.

Для шукача роботи важливо з'ясувати, хто є юридичним роботодавцем, яку компанію представлятиме оператор, що саме купує клієнт і як формується винагорода. Пропозиція працювати під вигаданим ім'ям або приховувати реальну мету дзвінка є серйозним сигналом ризику.

Клієнтам у разі сумнівного дзвінка варто припинити розмову та самостійно зв'язатися з банком або іншою установою через її офіційний номер. Національний банк також радить нікому не повідомляти PIN-коди, CVV, паролі і коди підтвердження операцій.

Нагадаємо, у Києві викрили шахрайський колцентр, учасники якого, за даними поліції, ошукали громадян США більш ніж на $500 тис.