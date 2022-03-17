"Киевстар" сделал свой сервис электронного документооборота бесплатным для бизнеса и госорганизаций

Мобильный оператор "Киевстар" решил бесплатно предоставлять бизнесу и государственным организациям доступ к сервису электронного документооборота Star.Docs, созданному в партнерстве с консорциумом Intecracy Deals. Об этом говорится в сообщении компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В поддержку украинских компаний в сложных условиях военного времени, когда замедляется, усложняется или совсем делается невозможным процесс оформления и обмена бумажными документами, "Киевстар" предоставляет бизнес-клиентам возможность пользования платформой электронного документооборота Star.Docs без оплаты за сервис", — сказано в нем.

В то же время компания подчеркивает, что это решение временное и может быть изменено в любой момент "в зависимости от изменения ситуации, связанной с военным положением".

Сервис Star.Docs позволяет перенести внутренний и внешний документооборот организации в цифровой формат, чтобы быстро редактировать, комментировать, согласовывать, обмениваться и подписывать документы в онлайн-режиме на любом удобном устройстве – компьютере, планшете или даже смартфоне.

Все рабочие файлы могут храниться в удобных электронных реестрах в облачном хранилище с круглосуточным доступом. Для защиты персональных данных вся информация зашифрована, а для гарантии от потери данных система проводит регулярное резервное копирование (бэкап) информации пользователей.

Работая с электронными документами Star.Docs, пользователи могут экономить время и отслеживать/контролировать в системе статус прохождения документов: подписанный, требует согласования, ждет подписи, еще не подписанный партнером.

Доступна также опция подписания/согласования группы документов одномоментно – это позволяет экономить время на обработке однотипных документов.

Сервис Star.Docs может оказаться полезным частным предпринимателям, представителям крупного, малого и среднего бизнеса, а также государственным структурам.

Для начала работы с ним достаточно зарегистрироваться на платформе и иметь для проведения операций квалифицированную электронную подпись. Для использования мобильного приложения Star.Docs на ОС Android или iOS необходимо скачать его на смартфон или планшет из магазина Google Play или App Store.

Больше информации о Star.Docs и сервисах, полезных для продолжения работы компаний в условиях военного времени, "Киевстар", помимо данных на сайте компании, может предоставить по бесплатным номерам 466 (для абонентов "Киевстар") и 0 800 300 466 (для остальных).

Источник фото: ua.depositphotos.com