"Київстар" зробив свій сервіс електронного документообігу безкоштовним для бізнесу та держорганізацій

Мобільний оператор "Київстар" вирішив безкоштовно надавати бізнесу та державним організаціям доступ до сервісу електронного документообігу Star.Docs, створеному в партнерстві з консорціумом Intecracy Deals. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"На підтримку українських компаній у складних умовах воєнного часу, коли уповільнюється, ускладнюється або зовсім унеможливлюється процес оформлення й обміну паперовими документами, "Київстар" надає бізнес-клієнтам можливість користування платформою електронного документообігу Star.Docs без оплати за сервіс", — сказано в ньому.

У той же час компанія наголошує, що це рішення є тимчасовим і може бути змінене у будь-який момент "залежно від зміни ситуації, пов'язаної з воєнним станом".

Сервіс Star.Docs дозволяє перенести внутрішній та зовнішній документообіг організації в цифровий формат, щоб швидко редагувати, коментувати, погоджувати, обмінюватись та підписувати документи в онлайн-режимі на будь-якому зручному пристрої – комп'ютері, планшеті або навіть смартфоні.

Усі робочі файли можуть зберігатися у зручних електронних реєстрах у хмарному сховищі з цілодобовим доступом. Для захисту персональних даних вся інформація зашифрована, а для гарантії від втрати даних система проводить регулярне резервне копіювання (бекап) інформації користувачів.

Працюючи з електронними документами Star.Docs, користувачі можуть заощаджувати час і відстежувати/контролювати в системі статус проходження документів: підписаний, вимагає погодження, чекає на підпис, ще не підписаний партнером.

Доступна також опція підписання/погодження групи документів одномоментно – це дозволяє заощаджувати час на обробці однотипних документів.

Сервіс Star.Docs може бути корисним приватним підприємцям, представникам великого, малого та середнього бізнесу, а також державним структурам.

Для початку роботи з ним достатньо зареєструватися на платформі та мати для проведення операцій кваліфікований електронний підпис. Для використання мобільного додатка Star.Docs на ОС Android або iOS необхідно завантажити його на смартфон або планшет із магазину Google Play або App Store.

Більше інформації про Star.Docs та сервіси, корисні для продовження роботи компаній в умовах воєнного часу, "Київстар", окрім даних на сайті компанії, може надати за безкоштовними номерами 466 (для абонентів "Київстар") та 0 800 300 466 (для всіх інших).

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