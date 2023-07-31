Китай ограничивает экспорт оборудования для дронов

31 июля Китай объявил о контроле над экспортом некоторых беспилотников и дронов, заявив, что хочет защитить "национальную безопасность и интересы" на фоне эскалации напряженности с Соединенными Штатами относительно доступа к технологиям.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщило Министерство торговли Китая, ограничения на оборудование, включая некоторые двигатели для беспилотников, лазеры, коммуникационное оборудование и системы борьбы с дронами, вступят в силу 1 сентября.

Контроль также коснется некоторых гражданских беспилотников, которые не должны экспортироваться для военных целей.

"Скромное расширение Китаем масштабов контроля беспилотников в этот раз является важной мерой для демонстрации нашей позиции как ответственной большой страны, для реализации глобальных инициатив в сфере безопасности и поддержки мира во всем мире", — сказал представитель Министерства торговли Китая.

Он добавил, что китайские власти уже сообщили соответствующие страны, покупающие у КНР дроны.

Как отмечает Reuters, в Китае развита отрасль производства беспилотников и экспорт на несколько рынков, включая США.

Более 50% продаваемых в США беспилотников изготовлены китайской компанией DJI, и они являются самыми популярными дронами, используемыми службами общественной безопасности.

В понедельник DJI заявила, что всегда строго соблюдает и обеспечивает выполнение законов и правил стран или регионов, в которых она работает, включая нормативные требования экспортного контроля Китая.

"Мы никогда не разрабатывали и не производили продукцию и оборудование для военного использования, а также никогда не продавали нашу продукцию для использования в военных конфликтах или войнах в любой стране", - добавил изготовитель беспилотников.

Министерство торговли Китая в апреле этого года заявило, что СМИ США и Запада распространяют "безосновательные обвинения" в экспорте беспилотников на поле боя в Украине, добавив, что эти сообщения являются попыткой "очернить" китайские фирмы.

Еще в марте 2022 года публично о прекращении работы в РФ и Украине объявил крупный китайский производитель дронов SZ DJI Technology Co.

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