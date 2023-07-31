Китай обмежує експорт обладнання для дронів

31 липня Китай оголосив про контроль над експортом деяких безпілотників і обладнання для дронів, заявивши, що хоче захистити "національну безпеку та інтереси" на тлі ескалації напруженості зі Сполученими Штатами щодо доступу до технологій.

Про це пише Reuters.

Як повідомило Міністерство торгівлі Китаю, обмеження на обладнання, включаючи деякі двигуни для безпілотників, лазери, комунікаційне обладнання та системи боротьби з дронами, набудуть чинності 1 вересня.

Контроль також торкнеться деяких цивільних безпілотників, які не повинні експортуватися для військових цілей.

"Скромне розширення Китаєм масштабів контролю безпілотників цього разу є важливим заходом для демонстрації нашої позиції як відповідальної великої країни, для реалізації глобальних ініціатив у сфері безпеки та підтримки миру у всьому світі", — сказав речник Міністерства торгівлі Китаю.

Він додав, що китайська влада вже повідомила відповідні країни, які купують у КНР дрони.

Як зауважує Reuters, у Китаї развита галузь виробництва безпілотників і експорт на кілька ринків, включаючи США.

Понад 50% безпілотників, які продаються в США, виготовлені китайською компанією DJI, і вони є найпопулярнішими дронами, які використовуються службами громадської безпеки.

У понеділок компанія DJI заявила, що завжди суворо дотримується та забезпечує виконання законів і правил країн або регіонів, у яких вона працює, включаючи нормативні вимоги експортного контролю Китаю.

"Ми ніколи не розробляли та не виробляли продукцію та обладнання для військового використання, а також ніколи не продавали нашу продукцію для використання у військових конфліктах чи війнах у будь-якій країні", - додав виробник безпілотників.

Міністерство торгівлі Китаю в квітні цього року заявило, що ЗМІ США та Заходу поширюють "безпідставні звинувачення" в експорті безпілотників на поле бою в Україні, додавши, що ці повідомлення є спробою "очорнити" китайські фірми.

Зазначимо, ще в березні 2022 року публічно про припинення роботи в РФ та Україні оголосив великий китайський виробник дронів SZ DJI Technology Co.

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