"Конвертируются в ракеты". Федоров призвал Apple и Spotify заблокировать российских исполнителей

Российский шоу-бизнес продолжает зарабатывать миллиарды, которые затем конвертируются в ракеты и убивают мирных людей в Украине. Стриминговые платформы должны заблокировать всех российских исполнителей.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Так называемые артисты государства-агрессора открыто одобряют войну и ежедневно финансируют российскую армию. Кто-то просто платит налоги в бюджет РФ, кто-то открыто донатит. Все это конвертируется в ракеты, летящие на украинские города и убивающие мирных людей", - отметил он.

Федоров призвал Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify заблокировать всех российских исполнителей.

"Это будет единственным правильным и справедливым шагом. Потому что в России даже музыка не может быть вне политики", - подчеркнул он.

Напомним, на одном из крупнейших стриминговых сервисов мира Spotify появился плейлист UNITED24. Слушать лучшие украинские треки можно по ссылке.