"Конвертуються в ракети". Федоров закликав Apple і Spotify заблокувати російських виконавців

Російський шоу-бізнес продовжує заробляти мільярди, які потім конвертуються в ракети і вбивають мирних людей в Україні. Стрімінгові платформи мають заблокувати всіх російських виконавців.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує податки до бюджету РФ, хтось відкрито донатить. Усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста та вбивають мирних людей", - зазначив він.

Федоров закликав Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify заблокувати всіх російських виконавців.

"Це буде єдиним правильним і справедливим кроком. Тому що в Росії навіть музика не може бути поза політикою", - наголосив він.

Нагадаємо, на одному із найбільшим стримінгових сервісів світу Spotify з‘явився плейліст UNITED24. Слухати топові українські треки можно за посиланням.