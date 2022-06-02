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Категория
IT и Телеком
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Крупнейшая мировая технологическая компания Palantir откроет офис в Украине

Крупнейшая мировая технологическая компания Palantir откроет офис в Украине

Крупнейшая мировая компания Palantir готова стать партнером Украины в секторе обороны, безопасности и цифровых технологий.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня вместе с Владимиром Зеленским встретились с CEO Palantir Алексом Карпом. Palantir – мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных. Продуктами компании пользуются Министерство обороны США, крупные инвестиционные банки и хеджфонды", - отметил Федоров.

Он поблагодарил CEO Palantir Алекса Карпа, который откликнулся на приглашение Минцифры и первым из генеральных директоров крупных западных корпораций лично приехал в Украину.

Компания готова открыть офис в Украине и начать совместные разработки с украинскими специалистами.

"Дальнейшее сотрудничество с Palantir поможет усилить нашу армию и поскорее победить врага, потому что в современной войне большую роль играют именно технологии. Продолжаем привлекать топовые международные компании в Украине", - подчеркнул Федоров.

Отметим, Украина стала владельцем мультиспектрального оптического спутника и получает эксклюзивные спутниковые данные от GEOSAT 2. Таким образом Украина усилила наблюдение с орбиты за своей территорией.

Автор:
Светлана Манько