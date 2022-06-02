Найбільша світова технологічна компанія Palantir відкриє офіс в Україні

Найбільша світова компанія Palantir готова стати партнером України у секторі оборони, безпеки та цифрових технологій.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні разом із Володимиром Зеленським зустрілися з CEO Palantir Алексом Карпом. Palantir - світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних. Продуктами компанії користуються Міністерство оборони США, великі інвестиційні банки та хеджфонди", - зазначив Федоров.

Він подякував CEO Palantir Алексу Карпу, який відгукнувся на запрошення Мінцифри та першим із генеральних директорів великих західних корпорацій особисто приїхав до України.

Компанія готова відкрити офіс в Україні та розпочати спільні розробки з українськими фахівцями.

"Далішнє співробітництво з Palantir допоможе посилити нашу армію і скоріше перемогти ворога, тому що у сучасній війні велику роль відіграють саме технології. Продовжуємо залучати топові міжнародні компанії в Україні", - наголосив Федоров.