lifecell запускает регистрацию номеров через приложение "Дія"

Теперь абоненты lifecell могут зарегистрировать свой номер в приложении "Мой lifecell" с помощью цифровых документов в приложении "Дія".

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Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Регистрация мобильного номера обеспечивает наибольшую защиту от перевыпуска мошенниками SIM-карты абонента и получения доступа к персональным данным.

Запуск регистрации телефона в приложении Мой lifecell с помощью приложения "Дія" поможет абонентам легко и быстро пройти процедуру без посещения магазина оператора.

Для того чтобы зарегистрировать номер lifecell через "Дію", нужно пройти несколько шагов:

кликнуть на соответствующий баннер в приложении "Мой lifecell" ("Зарегистрируйте номер" для анонимных абонентов или "Завершите регистрацию" для персонифицированных);

дать согласие на регистрацию;

ввести код проверки, поступающий на номер телефона;

через приложение "Дія" подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (через Дія. Підпис);

подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;

получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.

Регистрация номера с помощью документов в "Дії" является логическим продолжением интеграции с приложением - полтора года назад lifecell первым начал применять шеринг электронных документов в "Дії", что позволило значительно упростить механизм авторизации и регистрации номеров абонентов в магазинах оператора.



СПРАВКА:

lifecell – украинский телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных на базе скоростного интернета.

По состоянию на конец 1 кв. В 2022 году активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 8,9 млн пользователей.

lifecell принадлежит Turkcell — крупнейшему турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг. Акции Turkcell котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и турецкой фондовой бирже Borsa Istanbul (BIST).

Напомним, lifecell запускает акцию, в рамках которой абоненты смогут принимать входящие звонки в 12 странах Европы без дополнительной платы, если они уже оплатили свой пакет услуг.