lifecell запускає реєстрацію номерів через додаток "Дія"

Відтепер абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у застосунку “Мій lifecell” за допомогою цифрових документів у додатку “Дія”.

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Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

Реєстрація мобільного номеру забезпечує найбільший захист від перевипуску шахраями SIM-карти абонента й отримання доступу до персональних даних.

Запуск реєстрації номеру телефону в застосунку Мій lifecell за допомогою сервісу "Дія" допоможе абонентам легко та швидко пройти процедуру без відвідування магазину оператора.

Для того, щоб зареєструвати номер lifecell через "Дію", треба пройти декілька кроків:

клікнути на відповідний банер в застосунку "Мій lifecell" («Зареєструйте номер» для анонімних абонентів або «Завершіть реєстрацію» для персоніфікованих);

дати згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;

через застосунок "Дія" підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через Дія.Підпис);

підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;

отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.

Реєстрація номеру за допомогою документів у "Дії" є логічним продовженням інтеграції із застосунком - півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шерінг електронних документів у "Дії", що дозволило значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів в магазинах оператора.



ДОВІДКА:

lifecell — український телекомунікаційний оператор, що надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних на базі швидкісного інтернету.

Станом на кінець 1 кв. 2022 року активна 3-місячна абонентська база lifecell склала 8,9 млн користувачів.

lifecell належить Turkcell — найбільшому турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг. Акції Turkcell котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та турецькій фондовій біржі Borsa Istanbul (BIST).

Зазначимо, lifecell запускає акцію, в рамках якої абоненти зможуть приймати дзвінки в 12 країнах Європи без додаткової плати, якщо вони вже оплатили свій пакет послуг.