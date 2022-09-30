Meta объявила о сокращении бюджета и штата сотрудников

Глава Meta Platforms (материнская компания Facebook) Марк Цукерберг объявил о планах значительного сокращения бюджета компании и реструктуризации впервые в истории компании.

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Об этом пишет Bloomberg.

Как заявил Марк Цукерберг на еженедельном совещании, это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания Facebook в 2004 году.

Компания заморозит аренду и реструктурирует некоторые команды, чтобы сократить расходы и просмотреть приоритеты.

По словам Цукерберга, в 2023 году Meta, вероятно, будет меньшей компанией, чем в нынешнем году. Он добавил, что компания сократит бюджеты большинства команд, даже растущих, и что отдельные команды разберутся, как справиться с изменениями численности персонала.

Издание отмечает, что Марк Цукерберг положил конец эпохе быстрого роста гиганта социальных сетей.

Это самое серьезное признание Meta в том, что рост доходов от рекламы замедляется на фоне конкуренции за внимание пользователей.

Акции Meta, уже торговавшиеся со снижением в начале дня, еще больше упали на фоне этих новостей, снизившись на 3,7%. В этом году акции упали на 60%.

Отметим, что капитализация американской компании Meta Platforms Inc, принадлежащей Марку Цукербергу, впервые с 7 января 2019 года в сентябре упала ниже отметки в $400 млрд, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Также социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, в июле сообщила о первом в своей истории падении дохода, зафиксированном по итогам второго квартала.