Meta оголосила про скорочення бюджету та штату співробітників

Глава Meta Platforms (материнська компанія Facebook) Марк Цукерберг оголосив про плани значного скорочення бюджету компанії та реструктуризації вперше в історії компанії.

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Про це пише Bloomberg.

Як заявив Марк Цукерберг на щотижневій нараді, це буде перше велике скорочення бюджету з моменту заснування Facebook у 2004 році.

Компанія заморозить найм та реструктурує деякі команди, щоб скоротити витрати та переглянути пріоритети. За словами Цукерберга, у 2023 році Meta, ймовірно, буде меншою компанією, ніж цьогоріч. Він додав, що компанія скоротить бюджети більшості команд, навіть тих, що ростуть, і що окремі команди розберуться, як упоратися зі змінами чисельності персоналу.

Видання зазначає, що Марк Цукерберг поклав кінець епосі швидкого зростання гіганта соціальних мереж.

Це найсерйозніше зізнання Meta в тому, що зростання доходів від реклами сповільнюється на тлі конкуренції за увагу користувачів.

Акції Meta, які вже торгувалися зі зниженням на початку дня, ще більше впали на тлі цих новин, знизившись на 3,7%. Цього року акції впали на 60%.

Зазначимо, капіталізація американської компанії Meta Platforms Inc, яка належить Марку Цукербергу, вперше з 7 січня 2019 року у вересні впала нижче за позначку $400 млрд, свідчать дані Dow Jones Market Data.

Також соціальна мережа Facebook, що належить компанії Meta, в липні повідомила про перше в своїй історії падіння доходу, що зафіксували за підсумками другого кварталу.