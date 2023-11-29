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Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям
Университеты, школы, больницы, государственные учреждения и определенные предприятия в сфере транспорта и обороны смогут бесплатно пользоваться облачными продуктами Microsoft до конца 2024 года.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, речь идет о безвозмездном доступе к облачному хранилищу Microsoft. Кроме того, украинские коммерческие организации также могут пользоваться сервисами компании на льготных условиях до конца марта следующего года.
"В этом году Microsoft снова продолжит доступ к облакам для Украины. Госпредприятия, региональные органы власти, школы, университеты и больницы будут пользоваться облаками бесплатно до конца 2024 года. Компания помогает Украине в развитии цифровой инфраструктуры от основания Минцифры. Microsoft инвестирует в развитие облачных сервисов в Украине. Корпорация уже предоставила более $540 млн помощи безвозмездными сервисами, технической поддержкой, оборудованием и грантами", - подчеркнул Федоров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он добавил, что это существенно помогает в цифровизации госучреждений и защите данных.
"Например, с начала полномасштабного вторжения были случаи, когда россияне уничтожали украинские архивы и канцелярии. Однако это не создало коллапса в государстве, ведь важнейшие данные в облачных хранилищах", - отметил Федоров.
Он поблагодарил Microsoft за неоценимую поддержку для Украины в условиях войны, когда большая часть бюджета уходит на нужды Сил обороны, социальную сферу и восстановление.
Напомним, украинцы снова смогут добавлять новые бизнесы в Google Maps, а также редактировать и верифицировать профили предприятий и других учреждений. С апреля 2022 года функции были заблокированы для украинских пользователей по соображениям безопасности.