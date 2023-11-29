Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам

Університети, школи, лікарні, державні установи та визначені підприємства у сфері транспорту й оборони зможуть безоплатно користуватися хмарними продуктами Microsoft до кінця 2024 року.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ідеться про безоплатний доступ до хмарного сховища Microsoft. Крім того, українські комерційні організації також зможуть користуватися сервісами компанії на пільгових умовах до кінця березня наступного року.

"Цьогоріч Microsoft знову продовжить доступ до хмар для України. Держпідприємства, регіональні органи влади, школи, університети та лікарні користуватимуться хмарами безоплатно до кінця 2024 року. Компанія допомагає Україні в розбудові цифрової інфраструктури від заснування Мінцифри. Microsoft інвестує в розвиток хмарних сервісів в Україні. Корпорація вже надала понад $540 млн допомоги безоплатними сервісами, технічною підтримкою, обладнанням та грантами", - наголосив Федоров.

Він додав, що це суттєво допомагає в цифровізації держустанов та захисті даних.

"Наприклад, з початку повномасштабного вторгнення були випадки, коли росіяни знищували українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані — у хмарних сховищах", - зазначив Федоров.

Він подякував Microsoft за неоціненну підтримку для України в умовах війни, коли більша частина бюджету йде на потреби Сил оборони, соціальну сферу й відбудову.

Нагадаємо, українці знову зможуть додавати нові бізнеси на Google Maps, а також редагувати й верифікувати профілі підприємств та інших установ. Із квітня 2022 року функції були заблоковані для українських користувачів з безпекових міркувань.