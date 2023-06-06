Microsoft выплатит $20 млн, чтобы урегулировать обвинения в нарушении частной жизни детей

Корпорация Microsoft выплатит 20 миллионов долларов США, чтобы урегулировать обвинения Федеральной торговой комиссии США (FTC) в том, что технологическая компания незаконно собирала личную информацию детей без согласия их родителей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что корпорацию Microsoft обвинили в нарушении Закона США о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA) путем сбора личной информации от детей, зарегистрировавшихся в игровой системе Xbox без согласия их родителей, говорится в заявлении FTC.

Приказ требует от Microsoft принять меры по улучшению защиты конфиденциальности детей-пользователей системы Xbox. Он распространит защиту COPPA на сторонних издателей игр, с которыми Microsoft делится данными детей.

В свою очередь представитель Microsoft заявил, что компания обязуется выполнить приказ. Он добавил, что процесс создания аккаунтов будет обновлен, а сбой в хранении данных, выявленный в системе компании, будет устранен.

"Предлагаемый нами приказ облегчает родителям защиту конфиденциальности их детей на Xbox и ограничивает информацию, которую Microsoft может собирать и хранить о детях, - сказал Сэмюэль Левин, директор Бюро защиты прав потребителей FTC.

"Этот шаг также должен четко показать, что аватары, биометрические данные и медицинская информация детей не подпадают под действие COPPA", - добавил Левин.

Закон требует от онлайн-сервисов и веб-сайтов, ориентированных на детей до 13 лет, сообщать родителям о личной информации, которую они собирают, и получать согласие родителей, подлежащих проверке, прежде чем собирать и использовать любую личную информацию детей.

Согласно жалобе, с 2015 по 2020 год Microsoft хранила данные, которые она собирала от детей во время создания учетной записи, даже если родители не дали своего согласия.

Напомним, Twitter утверждает, что Microsoft нарушила соглашение по использованию данных компании соцсети. В частности, речь идет о случаях обмена информацией с государственными учреждениями без разрешения.