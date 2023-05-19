Twitter звинувачує Microsoft у несанкціонованому використанні даних

Twitter стверджує, що Microsoft порушила угоду щодо використання даних компанії соцмережі. Зокрема, йдеться про випадки обміну інформацією з державними установами без дозволу. Про це повідомив Алекс Спіро, адвокат власника Twitter Ілона Маска, в листі до генерального директора Microsoft Сатьї Наделли, пише Reuters.

Зазначається, що адвокат попросив Microsoft провести перевірку того, як техногігант використовує дані Twitter. Соцмережа обмежує використання свого інтерфейсу прикладного програмування (API) для всіх розробників.

"Незважаючи на ці обмеження, Microsoft Apps отримували доступ до API Twitter понад 780 мільйонів разів і отримали понад 26 млрд твітів лише у 2022 році", – написав Спіро.

Як зауважує Reuters, звинувачення Twitter пролунали в той час, коли Ілон Маск перебуває в протиріччі з Microsoft щодо її платформи штучного інтелекту. У квітні бізнесмен заявив, що запустить власний чатбот, щоб кинути виклик пропозиціям Microsoft і Google.

Маск критикував компанію OpenAI в тому, що розробник ChatGPT "навчає штучний інтелект брехати". Також він говорив, що OpenAI стала закритою комерційною організацією, яка "тісно пов’язана з Microsoft".

Нагадаємо, що в лютому Twitter оголосила, що обмежить безкоштовний доступ до свого API.

Microsoft відмовилася платити й повідомила, що її рекламна платформа більше не підтримуватиме соцмережу. Таким чином передбачалося, що клієнти компанії втратять доступ до своїх облікових записів у Twitter через інструменти Microsoft.

Пізніше Ілон Маск пригрозив подати до суду на Microsoft через використання даних із соціальної мережі без дозволу.

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