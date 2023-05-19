Twitter обвиняет Microsoft в несанкционированном использовании данных

Twitter утверждает, что Microsoft нарушила соглашение об использовании данных компании соцсети. В частности, речь идет о случаях обмена информацией с государственным учреждениям без разрешения. Об этом сообщил Алекс Спиро, адвокат владельца Twitter Илона Маска, в письме генеральному директору Microsoft Сатье Наделле, пишет Reuters.

Отмечается, что адвокат попросил Microsoft провести проверку, как техногигант использует данные Twitter. Соцсеть ограничивает использование своего интерфейса прикладного программирования (API) для всех разработчиков.

"Несмотря на эти ограничения, Microsoft Apps получали доступ к API Twitter более 780 миллионов раз и получили более 26 млрд твитов только в 2022 году", – написал Спиро.

Как отмечает Reuters, обвинения Twitter прозвучали в то время, когда Илон Маск находится в противоречии с Microsoft по поводу ее платформы искусственного интеллекта. В апреле бизнесмен заявил, что запустит собственный чат-бот, чтобы бросить вызов предложениям Microsoft и Google.

Маск критиковал компанию OpenAI в том, что разработчик ChatGPT "обучает искусственный интеллект лгать". Также он говорил, что OpenAI стала закрытой коммерческой организацией, "тесно связанной с Microsoft".

Напомним, что в феврале Twitter объявила, что ограничит бесплатный доступ к своему API.

Microsoft отказалась платить и сообщила, что ее рекламная платформа больше не будет поддерживать соцсеть. Таким образом предполагалось, что клиенты компании потеряют доступ к своим аккаунтам в Twitter через инструменты Microsoft.

Позже Илон Маск пригрозил подать в суд на Microsoft из-за использования данных из социальной сети без разрешения.

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