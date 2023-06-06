Microsoft виплатить $20 млн, щоб врегулювати звинувачення у порушенні приватного життя дітей

Корпорація Microsoft виплатить 20 мільйонів доларів США, щоб врегулювати звинувачення Федеральної торгової комісії США (FTC) у тому, що технологічна компанія незаконно збирала особисту інформацію дітей без згоди їхніх батьків.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що корпорацію Microsoft звинуватили в порушенні Закону США про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA) шляхом збору особистої інформації від дітей, які зареєструвалися в ігровій системі Xbox без згоди їхніх батьків, йдеться в заяві FTC.

Наказ вимагає від Microsoft вжити заходів для поліпшення захисту приватності дітей-користувачів системи Xbox. Він поширить захист COPPA на сторонніх видавців ігор, з якими Microsoft ділиться даними дітей.

Своєю чергою представник Microsoft заявив, що компанія зобов'язується виконати наказ. Він додав, що процес створення облікових записів буде оновлений, а збій у збереженні даних, виявлений в системі компанії, буде усунутий.

"Запропонований нами наказ полегшує батькам захист приватності їхніх дітей на Xbox і обмежує інформацію, яку Microsoft може збирати й зберігати про дітей, - сказав Семюель Левін, директор Бюро захисту прав споживачів FTC.

"Цей крок також має чітко показати, що аватари, біометричні дані та медична інформація дітей не підпадають під дію COPPA", - додав Левін.

Закон вимагає від онлайн-сервісів і веб-сайтів, орієнтованих на дітей віком до 13 років, повідомляти батьків про особисту інформацію, яку вони збирають, і отримувати згоду батьків, що підлягає перевірці, перш ніж збирати та використовувати будь-яку особисту інформацію дітей.

Згідно зі скаргою, з 2015 по 2020 рік Microsoft зберігала дані, які вона збирала від дітей під час процесу створення облікового запису, навіть якщо батьки не дали своєї згоди.

Нагадаємо, Twitter стверджує, що Microsoft порушила угоду щодо використання даних компанії соцмережі. Зокрема, йдеться про випадки обміну інформацією з державними установами без дозволу.