Минцифра и Nokia будут работать над восстановлением интернет-сетей в прифронтовых городах

Минцифра и Nokia запускают пилотный проект в прифронтовых городах, в рамках которого планируется полное восстановление телеком-инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба министерства цифровой трансформации.

"В деоккупированных городах из-за ежедневных обстрелов даже обломок, задевший интернет-кабель на столбе, может на часы оставить людей без связи. 20% Украины были под оккупацией. И нуждаются в полном восстановлении телеком-инфраструктуры. Именно поэтому команда Минцифры будет модернизировать интернет- сети совместно с Nokia", - говорится в сообщении.

Минцифры совместно с Nokia планируют обновить телеком-оборудование и перейти на энергонезависимые интернет-сети более защищенные и устойчивые к обстрелам и обесточиваниям. А вместо опор будут прокладывать кабель под землей.

Первая область, в которой будет развернут проект, — Херсонская. Одно из сел – Посад-Покровское, там из средств связи есть только Starlink вблизи поселкового совета.

На первом этапе планируется проведение оценки и анализа разрушений. Дальше будет проектирование модернизированных сетей, строительство и обновление оборудования.

Ранее стало известно, что Nokia создаст отдельную группу экспертов по восстановлению телеком-инфраструктуры Украины.

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