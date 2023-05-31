Мінцифра і Nokia працюватимуть над відновленням інтернет-мереж у прифронтових містах

Мінцифра та Nokia запускають пілотний проєкт у прифронтових містах, у рамках якого планується повне відновлення телеком-інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба міністерства цифрової трансформації.

"У деокупованих містах через щоденні обстріли навіть уламок, що зачепив інтернет-кабель на стовпі, може на години залишити людей без зв’язку. 20% України були під окупацією. І потребують повного відновлення телеком-інфраструктури. Саме тому команда Мінцифри модернізуватиме інтернет-мережі спільно з Nokia", - йдеться у повідомленні.

Мінцифри спільно з Nokia планують оновити телеком-обладнання та перейти на енергонезалежні інтернет-мережі — більш захищені та стійкі до обстрілів і знеструмлень. А замість опор будуть прокладати кабель під землею.

Перша область, у якій буде розгорнуто проєкт, — Херсонська. Одне із сіл – Посад-Покровське, там із засобів звʼязку є лише Starlink поблизу селищної ради.

На першому етапі планується проведення оцінки та аналізу руйнувань. Далі буде проєктування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання.

Раніше стало відомо, що Nokia створить окрему групу експертів для відновлення телеком-інфраструктури України.

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