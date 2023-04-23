Ответ Стивену Кингу: Маск сказал, что уже дал Украине 100 млн долларов

Миллиардер Илон Маск сказал, что помог Украине, назвав сумму в 100 миллионов долларов.

Об этом он написал в Twitter, ответив на предложение писателя Стивена Кинга задонатить Украине.

"Я пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, сколько вы пожертвовали?" – написал бизнесмен.

В то же время Маск обнародовал на странице твит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова за 2022 год с благодарностью за систему Starlink.

Отметим, что 22 апреля Стивен Кинг предложил Илону Маску перечислить благотворительному фонду Сергея Притулы деньги, которые тратятся на "синюю галочку" верификации страницы писателя.

Напомним, Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, не оплативших подписку Twitter Blue, с 20 апреля. В результате пострадали аккаунты журналистов, ученых и знаменитостей. В частности, свои значки потеряли певица Бейонсе и Папа Римский Франциск.