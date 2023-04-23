Відповідь Стівену Кінгу: Маск сказав, що вже дав Україні 100 млн доларів

Мільярдер Ілон Маск сказав, що допоміг Україні, назвавши суму в 100 мільйонів доларів.

Про це він написав в Twitter, відповівши на пропозицію письменника Стивена Кінга задонатити Україні.

"Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, скільки ви пожертвували?" - написав бізнесмен.

В той же час Маск оприлюднив на сторінці твіт міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова за 2022 рік із подякою за системи Starlink.

Зазначимо, що 22 квітня Стівен Кінг запропонував Ілону Маску перерахувати благодійному фонду Сергія Притули гроші, які витрачаються на "синю галочку" верифікації сторінки письменника.

Нагадаємо,Twitter почав видаляти сині галочки у користувачів, які не сплатили підписку Twitter Blue, з 20 квітня. Внаслідок цього постраждали акаунти журналістів, науковців і знаменитостей. Зокрема свої значки втратили співачка Бейонсе та Папа Римський Франциск.