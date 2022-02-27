Павел Дуров пригрозил ограничить работу Telegram-каналов в Украине и РФ

Основатель Telegram Павел Дуров пригрозил ограничить работу Telegram-каналов на территории России и Украины во время войны из-за большого количества фейков.

"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями, у мессенджера нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность", — написал Дуров.

Он призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время.

Дуров подчеркнул, что не хочет, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь.

"В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — сказал Дуров.

Позже он написал новый пост, где сообщил, что множество пользователей обратилось с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как для них это единственный источник информации.

"В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", — отметил Дуров.

Ранее сообщалось, что глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока российские танки разрушают украинские города.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.