Подтвердите, что вы человек. Tinder вводит видеоверификацию пользователей

Приложение для знакомств Tinder укрепляет свою систему проверки пользователей: теперь их будут просить сделать серию видеоселфи, чтобы доказать, что они тот человек, за которого себя выдают. Об этом пишет TechCrunch.

Ранее пользователи фотографировали себя, позируя согласно инструкциям, чтобы пройти проверку в приложении и получить синюю галочку. Теперь Tinder усиливает этот процесс, требуя видео вместо фото. Кроме того, в дальнейшем это позволит пользователям ограничивать свои чаты только теми людьми, профили которых также подтверждены.

Тем, кто уже имеет галочку, предложат пройти видеоподтверждение, чтобы сохранить ее. Проверкой видео будет заниматься искусственный интеллект.

Как отмечает TechCrunch, новая функция появилась в то время, когда стало намного проще использовать инструменты ИИ для создания поддельных фотографий и персонажей, которые могут заполнять приложения для знакомств ботами. Видеоселфи является более надежным способом проверки.

Напомним, в марте у Tinder появились новые функции. Пользователи получили возможность указывать тип отношений, а также добавлять список желаемых гендерных местоимений. Подробнее об этом читайте здесь.

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