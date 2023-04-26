Підтвердіть, що ви людина. Tinder запроваджує відеоверифікацію користувачів

Додаток для знайомств Tinder зміцнює свою систему перевірки користувачів: тепер їх проситимуть зробити серію відеоселфі, щоб довести, що вони та людина, за яку себе видають. Про це пише TechCrunch.

Раніше користувачі фотографували себе, позуючи згідно з інструкціями, щоб пройти перевірку в додатку й отримати синю галочку. Тепер Tinder посилює цей процес, вимагаючи відео замість фото. Крім того, незабаром це дозволить користувачам обмежувати свої чати лише тими людьми, профілі яких також підтверджені.

Тим, хто вже має галочку, запропонують пройти відеопідтвердження, щоб зберегти її. Перевіркою відео займатиметься штучний інтелект.

Як зауважує TechCrunch, нова функція з’явилася в той час, коли стало набагато простіше використовувати інструменти ШІ для створення підроблених фотографій і персонажів, які можуть заповнювати додатки для знайомств ботами. Відеоселфі є більш надійним способом перевірки.

Нагадаємо, в березні в Tinder зʼявилися нові функції. Користувачі отримали можливість вказувати тип стосунків, а також додавати перелік бажаних гендерних займенників. Детальніше про це читайте тут.

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