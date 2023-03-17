У Tinder через вподобання молоді додали нові функції: що змінилося

У популярному застосунку для знайомств Tinder тепер можна вказати тип стосунків, а також додати перелік бажаних гендерних займенників.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер можна вказати, що ви шукаєте моногамні чи немоногамні стосунки та вказати перелік бажаних гендерних займенників.

Зазначається, що нові варіанти стосунків у Tinder додали через дедалі більший інтерес до менш традиційних підходів до побачень, вони включають моногамію, етичну немоногамію, відкриті стосунки, поліаморію та "відкритість до дослідження".

Зокрема, компанія посилається на дослідження молоді віком від 18 до 25 років. Згідно з його результатами, 41% опитаних готові або шукають немоногамних звʼязків. При чому відкриті стосунки (36%) та ієрархічна поліаморія (26%) є найпопулярнішим вибором.

Дослідження також показало, що 73% неодружених молодих людей будь-якої статі кажуть, що хочуть когось, хто чітко розуміє, чого вони хочуть. Більшість людей не хочуть витрачати час на партнерів, які мають несумісні наміри.

Додавання займенників у Tinder пов’язане з опитуванням, яке виявило, що 33% молодих дорослих кажуть, що їхня сексуальність стала більш мінливою за останні три роки. 29% зазначають, що мінливість стосується їхньої гендерної ідентичності.

Раніше у соціальній мережі Instagram анонсували появу власних каналів, де автори контенту зможуть публікувати фото, відео чи голосові повідомлення повідомлення для своєї аудиторії.

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